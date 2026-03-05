Смертельная любовь и обреченная романтика, элегантная нежность и обнажённая дерзость. Всё верно – скоро концерт ЛСП. В этом году бескрайнее море любви прибьёт к берегам уже всем полюбившуюся каравеллу, нагруженную ценным грузом. Бриллианты — это роскошь. Бриллианты — это юность. Бриллианты — это вечность.