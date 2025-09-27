Lowriderz Birthday + special 2-х часовой сет от Ozma & Lowriderz. Событие пройдет 27 сентября на двух танцполах пространства Factory3. На основном танцполе, поддержат мероприятие специальные гости, а также резиденты команды Timeofnight. В нижнем зале будет сформирован состав из выпускников-студентов Timeofnight Studio, а также друзей артистов dnb и других жанров.