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Ловля форели на рассвете

Karlsson Haus
УЛ. ФУРШТАТСКАЯ, Д. 30

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль – результат актерской лаборатории, которая длилась в театре с апреля 2023 года. Это совершенно разные спектакли, которые живут в одной форельной вселенной. Их можно смотреть в любой последовательности. Роман последнего битника, визионера, сюрреалиста, ироничного странника Ричарда Бротигана лишен сквозного сюжета. Это поэтичное полотно о путешествиях молодого человека по американскому захолустью в поисках идеальной рыбалки. По ходу повествования форель превращается из рыбы в символ всего прекрасного и ускользающего (прекрасно ускользающего?..). Нет, символ - неудачное определение. Оказывается, что старые фотографии, песня из забытого кинофильма, идущая навстречу девушка - это и есть радужная форель. Рано утром мы уходим на рыбалку и под вечер составляем свой тайный список упущенных форелей. Ландшафт спектакля больше напоминает коммунальные коридоры Петроградки, чем ручьи Орегона. Но дух свободолюбивой абсурдистской поэзии Бротигана идеально подходит именно театру предмета - тоже поэтичному по своей сути. Продолжительность – 1 час 45 минут.

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