Документальная трагикомедия о бытии Вл. Даля, которая поговорками ходячими разукрашена. В основе спектакля Руслана Кацагаджиева — документальная пьеса драматурга и сценариста Олеси Лихачёвой, созданная из текстов самого Даля и его современников. Режиссёр и драматург работали с документами, письмами, детально изучали жизненный путь учёного, а также сборники народных пословиц, поговорок и художественные произведения Даля, связав всё это в единую сюжетную линию биографической трагикомедии «Ловец слов». «Писатель Андрей Битов как-то сказал: “Даль — это наш Магеллан, переплывший русский язык от А до Я”. Эти слова кажутся мне очень точными. Создание словаря было настоящим открытием и важным путём для Даля. Символично, что “до Я” — потому что это путь к себе. При этом в самом Дале не было ни капли русской крови: у него были датские, немецкие, французские и швейцарские корни. Важна ли эта национальная идентичность и где она скрывается? “Дух, душа человека, вот где надо искать...” — ответ самого Даля», — рассказывает Руслан Кацагаджиев. Режиссер — Руслан Кацагаджиев Художник — Мария Спроге В ролях: Андрей Хитрин — Владимир Даль Дмитрий Гирев — кучер, солдат, Пушкин, казак, народ Валерий Рутковский — критик Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта.