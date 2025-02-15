Окунаемся в атмосферу Дня Святого Валентина вместе с тематикой LOVE IS! Тебя ждёт куча валентинок и тех самых жвачек для каждого и невероятная атмосфера нежности и страсти. Но самое главное — празднуем не один день, а целых два. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет) *билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC!