Love is Суббота
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Окунаемся в атмосферу Дня Святого Валентина вместе с тематикой LOVE IS! Тебя ждёт куча валентинок и тех самых жвачек для каждого и невероятная атмосфера нежности и страсти. Но самое главное — празднуем не один день, а целых два. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет) *билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC!
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