Любовь — это когда ты споришь, какой жанр лучше: Acid или Dark, но всё равно обнимаешься под утренний Full-On . В эту ночь соединят промышленный холод Техно-подвалов и кислотный уют Псай-полян. Это как если бы Терминатор влюбился в Аватара . В программе: • Псай : «Взлётная полоса». Здесь начнут набирать высоту плавно. • Техно: «Полёт по расписанию». Чётко, ритмично, без остановок. • Хайтек : «Турбулентность 8.0». (60 минут). Пристегни всё, что можно пристегнуть. • Псай : «Приземление в раю». Встреча рассвета знакомыми гармониями. Техно — для тела, Псай — для души, Бас — для соседей. LineUp: R-SKy PLOTNIKOFF SEVEREN Hitechild Alienscan Ahau