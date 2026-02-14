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Love in the air 2

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Любовь существует не только в открытках и одном дне в году. Она в жестах, во взглядах, в музыке, в случайных встречах и долгих паузах. Уже 13 февраля отмечают самый романтичный праздник в году — День всех влюблённых. — 3 музыкальных площадки: main stage, Малая Виновница и ANGAR; — LOVE CHALLENGES — SWAG MATCHER — ANTI VALENTINE ZONE — браслеты «знакомлюсь/не знакомлюсь» — фотобудка, чтобы навсегда запечатлеть влюблённых — сладкая вата И самое главное: уже 14 февраля в стенах выступит Arustamov «Горько», «ПлАсТиК/СкОлькО сТоИт ТвОя ЛюБоВь?», «Остыла». reserve по тел. / билет / бронь = вход без очереди с собой бери паспорт / военный билет / права

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