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Лотос
Grand-Hall, Камышовая улица, 17к1
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 2400₽
Возраст 18+
Необычное
Фестивали
Про событие
Путешествие по бескрайним морям арт-фестиваля. Готовься к ярким впечатлениям, творческим открытиям и массовым эмоциям. Тебя ждет: Арт-фестиваль. Ты сможешь увидеть и приобрести работы современных художников, крафтеров и издательств. Квест по поиску сокровищ. Стань частью увлекательного приключения, где каждый уголок таит в себе загадки и тайны. Решай головоломки и собирай части карт, чтобы отыскать главные сокровища фестиваля. Встреча с Никитой Моисеевым. Ты сможешь лично пообщаться с артистом, приобрести мерч, задать ему вопросы и сделать памятные фотографии. Больше информации об авторах и активностях: https://vk.com/lotusartmarket_june
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