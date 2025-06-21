ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Лотос

Grand-Hall, Камышовая улица, 17к1

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 2400₽
Возраст 18+
Необычное
Фестивали

Про событие

Путешествие по бескрайним морям арт-фестиваля. Готовься к ярким впечатлениям, творческим открытиям и массовым эмоциям. Тебя ждет: Арт-фестиваль. Ты сможешь увидеть и приобрести работы современных художников, крафтеров и издательств. Квест по поиску сокровищ. Стань частью увлекательного приключения, где каждый уголок таит в себе загадки и тайны. Решай головоломки и собирай части карт, чтобы отыскать главные сокровища фестиваля. Встреча с Никитой Моисеевым. Ты сможешь лично пообщаться с артистом, приобрести мерч, задать ему вопросы и сделать памятные фотографии. Больше информации об авторах и активностях: https://vk.com/lotusartmarket_june

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста