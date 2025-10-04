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LONG ARM

Мачты
Кожевенная линия, 34

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2000₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Большой сольный концерт и новая концертная программа «The Storm Inside Me» в северной столице в самый разгар осени. Эта концертная программа объединяет лучшее из 14 лет творчества Long Arm — от дебютного The Branches до последних релизов — и абсолютно новые композиции, записанные для нового альбома. Long Arm (настоящее имя Георгий Котунов) — композитор и продюсер из Санкт-Петербурга, резидент немецкого лейбла Project: Mooncircle и китайского лейбла Space Circle. Его музыка — это живые инструменты, трип-хоповые текстуры, сэмплы и синтезаторы, сложенные в ландшафты на стыке электроники и акустики. Она звучала в ротации BBC Radio, на Boiler Room, проехала с гастролями Россию, Европу и Китай.

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