Большой сольный концерт и новая концертная программа «The Storm Inside Me» в северной столице в самый разгар осени. Эта концертная программа объединяет лучшее из 14 лет творчества Long Arm — от дебютного The Branches до последних релизов — и абсолютно новые композиции, записанные для нового альбома. Long Arm (настоящее имя Георгий Котунов) — композитор и продюсер из Санкт-Петербурга, резидент немецкого лейбла Project: Mooncircle и китайского лейбла Space Circle. Его музыка — это живые инструменты, трип-хоповые текстуры, сэмплы и синтезаторы, сложенные в ландшафты на стыке электроники и акустики. Она звучала в ротации BBC Radio, на Boiler Room, проехала с гастролями Россию, Европу и Китай.