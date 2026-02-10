Молчи. Танцуй. Стой. Слушай. Без красивых слов. Никакой магии. Никакой философии. Просто музыка и люди, которые это любят. Не много, не мало, достаточно. 22:00 Serzh Razdaёt 23:00 Safari 00:30 Mishustina 02:00 Karamazoff & Reya 03:30 Raptail 04:30 Van Seven