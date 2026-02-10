Ломанная [Капсула] #2
улица Рубинштейна, 28Д
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от 390₽ до 990₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Молчи. Танцуй. Стой. Слушай. Без красивых слов. Никакой магии. Никакой философии. Просто музыка и люди, которые это любят. Не много, не мало, достаточно. 22:00 Serzh Razdaёt 23:00 Safari 00:30 Mishustina 02:00 Karamazoff & Reya 03:30 Raptail 04:30 Van Seven
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