Сеньориты, вплетайте цветы в локоны и красьте губы в красный! Сеньоры, подкручивайте усы! Гремящие маракасы, звонкие гитары и глубокие басы cоздадут атмосферу горячей ночи где-то между Тихуаной и Гвадалахарой. От зажигательного cumbia и salsa до гипнотических битов Latin house – музыка будет кружить в вихре страсти и свободы вместе с DJ 5hirman. На баре специальное меню с авторскими коктейлями, пропитанными солнцем и текилой. А еще буррито и тако! При бронировании стола бар угощает текилой с сангритой. Бронь столов в лс у организатора.