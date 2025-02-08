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Lobby Soirеe: Mеxico

Большая Конюшенная ул., 9

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Сеньориты, вплетайте цветы в локоны и красьте губы в красный! Сеньоры, подкручивайте усы! Гремящие маракасы, звонкие гитары и глубокие басы cоздадут атмосферу горячей ночи где-то между Тихуаной и Гвадалахарой. От зажигательного cumbia и salsa до гипнотических битов Latin house – музыка будет кружить в вихре страсти и свободы вместе с DJ 5hirman. На баре специальное меню с авторскими коктейлями, пропитанными солнцем и текилой. А еще буррито и тако! При бронировании стола бар угощает текилой с сангритой. Бронь столов в лс у организатора.

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