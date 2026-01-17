Пожалуй, самый долгожданный артист, автор таких хитов, как: «False Mirror», «Между нами», «Не герой», «Пачка сигарет», «Гори» и многих других треков, которые есть в твоих плейлистах. Не упусти возможность стать свидетелем этого незабываемого концерта, где каждая нота наполняет зал теплом и искренностью. Концерт Lizer — это праздник, который останется в памяти надолго.