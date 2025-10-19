Liza Madrid
Factory 3, Кожевенная линия, 40Б
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от 1399₽ до 9999₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Liza Madrid — российская блогерша и певица. Тексты песен часто затрагивают эмоциональные и экзистенциальные темы. Её музыка сочетает электронную и альтернативную музыку. Автор таких хитов, как «Паранойя», «Гипноз» и «Хейт».
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