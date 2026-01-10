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LiveSound: Ночь фристайла и неона

АТС
улица Некрасова, 3-5

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от 0₽ до 450₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Бар «АТС» превратится в эпицентр рифм и битов. Чистая импровизация и никакого сценария. В программе: Freestyle show от профи RAP Концерт (Секретный гость!) Open mike для всех желающих DJ show Вход: для девушек — бесплатно, для молодых людей — 450 рублей с 20:00 до 06:00 на месте.

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