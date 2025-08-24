Лица Андеграунда
Транспортный Переулок 10А
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от 2000₽ до 4000₽
Возраст 18+
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Про событие
Последний хип-хоп фестиваль этого лета. В одном месте соберутся: Цинк Уродов, Тяжелая Атлетика, Девиантный Диалект, Batruha Pasha, Sasha Argentina, Kair, Jew3ss и другие знакомые лица.
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