Lissa
Транспортный Переулок 10А
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от 1600₽ до 2700₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Lissa — народный удалой хороводный метал едет весной 2026 с концертом в Санкт-Петербург. Тяжёлый метал и слэм в сочетании с народной музыкой и хороводами — такое никто не должен пропустить.
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