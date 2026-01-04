Спектакль Тимура Салихова о природе насилия. В чём причины подростковой агрессии и где она зарождается? Спектакль — отличная возможность поговорить с детьми на сложные темы откровенно. Здесь вместе с актёрами Такого театра играют подростки — молодые актёры театра-студии «Горошины». Группа подростков за жёстокий буллинг в школе отправлена на реабилитационный семинар далеко за городом. Но на лесной дороге автобус внезапно ломается... Режиссёр — Тимур Салихов. В ролях — актёры театра-студии Горошины, Артур Федынко и Анна-Магда Обершт.