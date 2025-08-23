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Limp Bizkit tribute

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 12000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Трибьют Limp Bizkit от ROCK MANIA — это неистовая энергия, праведная ярость и безбашенная пати. Эти парни не уходят со сцены без танцев под Rollin, слэма под Break Stuff и насквозь мокрых маек. Аутентичное звучание приводит в восторг даже самых прожжёных фэнов, а невероятный кач напрочь сносит крышу — в лучших традициях золотой эры ню-метала. Трибьют-коллектив из профессиональных музыкантов разорвёт любой танцпол качовыми ритмами, мощными риффами и дерзкими рифмами.

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