Лейбл и команда Limb, которая работает на пересечении музыкальных культур и собирает привычные жанры в новую форму, устраивает вечеринку к выходу первой компиляции. Погружение в психоделическое техно, транс и трайб — с акцентом на высокие удары в минуту (BPM), прямые и ломаные ритмы, диссоциативные текстуры и собственный визуальный код. Среди выступающих — артисты с разным бэкграундом и настоящим: от известных имён до тех, кто активно формирует актуальное звучание сцены.