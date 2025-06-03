Историческая лекция о личной жизни русских царей. Ты узнаешь: — Что из себя представляла личная жизнь русских царей, помимо очевидных супружеских уз с императрицей? — Мог ли помазанник Божий поселить любовницу в Зимний дворец, и знала ли об этом русская императрица? — Как мог выглядеть тренинг «женский круг» до Революции и как он мог помочь балерине Мариинского театра завести романы сразу с тремя представителями правящей династии? Ответы на эти и многие другие вопросы, касающиеся непубличной стороны жизни русских монархов, узнаешь от Яна Ахундова — историка и культуролога. Готовь свои вопросы, в конце лекции Ян с удовольствием на них ответит. Вход свободный.