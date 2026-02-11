Первая часть цикла лекций «Городской нарратив в видеоиграх: как игры с открытым миром рассказывают нам об Америке и американцах» Туман, обрывки газет, летящие по улицам, зловещие чёрные небоскрёбы… По сей день фанаты говорят о том, что Либерти-Сити — самый мрачный город всей серии. И если в 2001 году это можно было списать на техническое несовершенство GTA 3 (которая и в правду сильно устарела), то с выходом GTA 4 стало понятно, что нуарность — это не только про кривые полигоны. Прототипом Либерти-Сити стал Нью-Йорк, а прототипом Нико Белика — сербский киллер Саша из фильма «В тылу врага». Владимир Машков, который должен был озвучить Нико в релизной версии игры, отказался от участия в проекте, но Русский Дух из GTA 4 никуда не исчез. Как в Либерти-Сити переплелись аж три катастрофы: трагедия 11 сентября, финансовый кризис 2008 года и кризис американской мечты как таковой? Как живут соотечественники за океаном, на реальном Брайтон-Бич и на виртуальном Хоув-Бич? Почему на Vladivostok FM больше не поёт Виктор Цой? Обо всём этом — на первой лекции цикла. Пересмотри фильм «Брат 2» и готовься к путешествию в Либерти-Сити — город, где живёт американская мечта, и из которого очень хочется уехать.