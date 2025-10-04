Звуковая палитра вечеринки порадует любителей самых разных стилей: от ярких афро-ритмов до глубоких и динамичных звучаний tech, indie и melodic и тд. На двух танцполах будут звучать самые горячие треки. Музыка, которая заставит двигаться и не отпустит до самого утра. main: 22:00 Demetra 22:45 Afro Dita 23:30 N.RUBY 00:15 ZII 01:00 Turuk 01:45 Еgorov 02:30 Alex Grafton (msk) 03:30 LA Flame 04:15 Rubo 05:00 Istomina Второй зал: 22:00 Black Mamba 22:45 Ksenia Kiss 23:30 Techno Mishka 00:15 Rusakov 01:00 EF:Mer 01:45 Lera 02:30 Regesh 03:30 Terehin 04:15 Be.Gas 05:00 StanLovesky Бронь столиков по телефону.