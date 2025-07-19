LFD Party
PROJECT, Садовая улица, 12/23
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Магическое музыкально-визуальное путешествие, где сливаются ритмы и эмоции, создавая уникальную атмосферу! Программа: 22:00 Anasteria (Msk) 23:00 Bojeupassi (Msk) 00:00 Lisa Marty 01:00 Turuk 02:00 Ali 03:00 Venera Veyron & Udarcev (Msk) 04:00 Rusakov 05:00 Nadya More
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