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  1. Санкт-Петербург
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LFD Party

PROJECT, Садовая улица, 12/23

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от 1000₽ до 2400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Магическое музыкально-визуальное путешествие, где сливаются ритмы и эмоции, создавая уникальную атмосферу! Программа: 22:00 Anasteria (Msk) 23:00 Bojeupassi (Msk) 00:00 Lisa Marty 01:00 Turuk 02:00 Ali 03:00 Venera Veyron & Udarcev (Msk) 04:00 Rusakov 05:00 Nadya More

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