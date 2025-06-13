Незабываемая вечеринка от LFD Promo Group! Магическое музыкально-визуальное путешествие, где сливаются ритмы и эмоции, создавая уникальную атмосферу. Будь готов к феерии звуков и красок, которая будет сопровождать тебя всю ночь. Не только музыка будет радовать твои чувства – стильный интерьер клуба и широкий выбор напитков и еды создадут атмосферу уюта и элегантности. В этот вечер в Project соберутся самые красивые люди Санкт-Петербурга – будет не только что послушать, но и кого увидеть. Подготовься к волнующей ночи в центре города! Звуковая палитра вечеринки порадует любителей самых разных стилей: от ярких афро-ритмов до глубоких и динамичных звучаний tech, indie и melodic. 22:00 Buddha; 23:00 ANN; 00:00 Ksenia Kiss; 01:00 Turuk; 02:00 Ali; 03:00 Egorov; 04:00 Rusakov; 05:00 Nadya More. FC/DC.