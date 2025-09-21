лезвие сеул
Транспортный Переулок 10А
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от 800₽ до 1400₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Большой осенний концерт лезвие сеул + секретный гость. «Пока басы долбят, парни тихо возвращаются в строй. Струны натянуты, ваншоты забиты. Пацан снова готов петь красиво. На сцене живые инструменты в миксе с треп-символикой. Традиция в сочетании с современностью». Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.
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