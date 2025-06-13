В летнем маркете примут участие лучшие винтажные и дизайнерские проекты Петербурга: от украшений, посуды, парфюма, предметов искусства и домашнего декора до одежды, сумок и аксессуаров. Это седьмой сезонный маркет Особняка Мясникова — в этом году главной темой и вдохновением стали «Сады в Живерни». Команда особняка вдохновлялась садами Клода Моне: цветущими кувшинками в пруду, живописными пионами и глициниями, тюльпанами и эстетикой спокойной и тихой жизни в уголке, который до сих пор хранит в себе дух импрессионизма французского художника. В цветущем саду особняка откроется pop-up кафе. Под открытым небом можно будет попробовать завтраки и бранчи от бренд-шефа Карапета Ваганяна (ex: Taste, Mercado, Minerals) и шеф-повара Виктора Труфанова (ex: Taste, Grazie-Ragazzi). Для гостей будут проводиться открытые концерты резидентов Клуба музыкантов, которые продолжат тему импрессионизма в музыке.