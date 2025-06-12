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Летний маркет в особняке XIX века «Сады в Живерни»

Особняк И. Мясникова, улица Восстания, 45

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 6+
Концерты
Фестивали
Еда

Про событие

В летнем маркете примут участие лучшие винтажные и дизайнерские проекты Петербурга: от украшений, посуды, парфюма, предметов искусства и домашнего декора до одежды, сумок и аксессуаров. Это седьмой сезонный маркет Особняка Мясникова — в этом году главной темой и вдохновением стали «Сады в Живерни». Команда особняка вдохновлялась садами Клода Моне: цветущими кувшинками в пруду, живописными пионами и глициниями, тюльпанами и эстетикой спокойной и тихой жизни в уголке, который до сих пор хранит в себе дух импрессионизма французского художника. В цветущем саду особняка откроется pop-up кафе. Под открытым небом можно будет попробовать завтраки и бранчи от бренд-шефа Карапета Ваганяна (ex: Taste, Mercado, Minerals) и шеф-повара Виктора Труфанова (ex: Taste, Grazie-Ragazzi). Для гостей будут проводиться открытые концерты резидентов Клуба музыкантов, которые продолжат тему импрессионизма в музыке.

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