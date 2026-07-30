Здесь знаменитые сочинения немецкого гения исполняются под показ красочных цветочных медиапроекций, расцветающих на обожженных стенах церкви. Лето, классика и музыка во всей полноте. Программу исполняют органистка Александра Веткина и ансамбль Una Volta (скрипка, альт, виолончель, флейта). Музыка в Анненкирхе исполняется на электрооргане.