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Здесь знаменитые сочинения немецкого гения исполняются под показ красочных цветочных медиапроекций, расцветающих на обожженных стенах церкви. Лето, классика и музыка во всей полноте. Программу исполняют органистка Александра Веткина и ансамбль Una Volta (скрипка, альт, виолончель, флейта). Музыка в Анненкирхе исполняется на электрооргане.
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