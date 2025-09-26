ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Летние войны • Skimist • 100 Собак

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

666₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Потребность в свободе и уединении, лёгкости и чистом воздухе вдохновляет творцов на создание удивительных миров, порой мрачных, наполненных тенью. Летние Войны, Skimist и 100 Собак — группы с энергичной музыкой, в которой можно услышать элементы инди, панка и альтернативного рока, звучат как порождение одного из таких мрачных и многослойных миров.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста