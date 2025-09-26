Потребность в свободе и уединении, лёгкости и чистом воздухе вдохновляет творцов на создание удивительных миров, порой мрачных, наполненных тенью. Летние Войны, Skimist и 100 Собак — группы с энергичной музыкой, в которой можно услышать элементы инди, панка и альтернативного рока, звучат как порождение одного из таких мрачных и многослойных миров.