Летние войны • Skimist • 100 Собак
Транспортный Переулок 10А
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666₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Потребность в свободе и уединении, лёгкости и чистом воздухе вдохновляет творцов на создание удивительных миров, порой мрачных, наполненных тенью. Летние Войны, Skimist и 100 Собак — группы с энергичной музыкой, в которой можно услышать элементы инди, панка и альтернативного рока, звучат как порождение одного из таких мрачных и многослойных миров.
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