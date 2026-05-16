Будешь гулять в Шалово-Перечицком заказнике под Лугой. Участники пройдут тропами заказника, делая остановки у нескольких живописных озёр, окруженных светлым зеленомошным сосновым лесом. Выйдут к излучине реки Луга, увидят карьер с белыми песчаными скалами. Маршрут кольцевой, частично проходит по экотропе «Лесные дали», поэтому в пути не будет буреломных участков и брода. План похода: 8:05 Рекомендованное время прибытия на Балтийский вокзал. Приезжай на вокзал заранее, чтобы выйти на посадку пораньше и успеть занять сидячие места. Инструктор встретит группу на станции прибытия. 8:37 Время отправления Ласточки. 10:14 Прибытие в Лугу, встреча с инструктором (ориентир места встречи инструктор уточнит в чате, в чат добавляют участников за 1-2 дня до похода). 10:30 Участники пересаживаются на автобус до начала маршрута. 11:00 Участники выходят на маршрут, инструктаж, знакомство. 18:00 Обратно уезжают на автобусе до вокзала. 18:33 Отправление обычной электрички (не Ласточка) обратно из Луги. 20:56 Прибытие на Балтийский вокзал. Расходы: — 1390 рублей участие в походе; — 914+100 рублей на проезд (электричка +автобус). Памятка участнику: Одевайся удобно и по погоде, бери с собой дождевик. На ноги — закрытую обувь. Также желательно обработать верхнюю одежду средствами от клещей. Что стоит взять с собой: 1) Чай/воду и еду на целый день (смотри по своим потребностям). Ориентируйся на 2-3 перекуса; 2) Плащ-дождевик на случай дождя — обязательно; 3) Пенку-сидушку для удобного отдыха на привалах; 4) Средство от комаров; 5) Заряженный телефон; 6) Личную аптечку с препаратами, прописанными врачом (аптечка первой помощи будет у инструктора); 7) 100р наличными на автобус.