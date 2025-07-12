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Лесной фест

бухта Жёлтая

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19500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Настоящий походный вайб: уютные палатки, тёплое общение и новые знакомства, посиделки у костра с песнями под гитару, баня и закатное небо. А ещё нетворкинг-знакомства, пластилиновая вечеринка, спортивные игры и творческие мастер-классы. И тебе не придётся нести палатку и необходимые вещи для организации лагеря — об этом позаботятся организаторы, а тебе лишь останется наслаждаться атмосферой леса, насыщенной программой и тёплым общением.

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