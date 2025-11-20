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Лёша Пой

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Артист, чья музыка рождается из самых честных эмоций и простых наблюдений за жизнью. Его инди-поп звучит по-домашнему тепло, но при этом современно — с дыханием электроники, ритмами хип-хопа и светом гитарных аккордов, в которых прячется целый мир чувств. Лёша умеет превращать обычные слова в личные признания: его песни будто ведут внутренний диалог, в котором узнаёшь себя. От первых демо, записанных в комнате панельного дома, до живых концертов, где каждое слово обретает новое дыхание — в этой музыке остаётся одно неизменное чувство: будто ты слушаешь её в наушниках ночью, один на один с собой.

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