Артист, чья музыка рождается из самых честных эмоций и простых наблюдений за жизнью. Его инди-поп звучит по-домашнему тепло, но при этом современно — с дыханием электроники, ритмами хип-хопа и светом гитарных аккордов, в которых прячется целый мир чувств. Лёша умеет превращать обычные слова в личные признания: его песни будто ведут внутренний диалог, в котором узнаёшь себя. От первых демо, записанных в комнате панельного дома, до живых концертов, где каждое слово обретает новое дыхание — в этой музыке остаётся одно неизменное чувство: будто ты слушаешь её в наушниках ночью, один на один с собой.