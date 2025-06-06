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Лес. Ожидание

Театр Поколений
Курляндская ул., д. 49

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Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Часть проекта-грибницы «Лес» на сцене Театра Поколений. Оказывается, попасть на спектакль не так просто, даже если ты уже пришёл в театр. Ожидание спектакля оборачивается поиском своего места в мире посреди бесконечного космоса. Самый нежный и атмосферный спектакль «Леса», который неожиданно оборачивается гимном незаметным людям театра: билетным контролёрам, капельдинерам, дежурным администраторам. Продолжительность 1 ч. без антракта Режиссер: Татьяна Шуклина.

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