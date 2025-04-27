Жанр спектакля авторы определяют как птичью клоунаду. Это связано с особым существованием актёров — замкнутый на самом себе микромир, где зритель не пассивный участники действия, а скорее наблюдатель, смотрящий на террариум, человек, заглядывающий в лес. Это будет торжественное открытие мифического лесного пристанища для каждого, кто в этом нуждается. Два существа, отдают себя всем телом лесу, где все, что есть, есть так, как оно есть и все, что будет, будет именно так, как оно будет. Мистический коридор лесного знания, в который можно войти на птичьих лапках. Приходи наблюдать за лесной жизнью и пускать корни…