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Лес для дураков

Экспериментальная мастерская, Дегтярная 5-7, Горка м. Площадь Восстания

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Жанр спектакля авторы определяют как птичью клоунаду. Это связано с особым существованием актёров — замкнутый на самом себе микромир, где зритель не пассивный участники действия, а скорее наблюдатель, смотрящий на террариум, человек, заглядывающий в лес. Это будет торжественное открытие мифического лесного пристанища для каждого, кто в этом нуждается. Два существа, отдают себя всем телом лесу, где все, что есть, есть так, как оно есть и все, что будет, будет именно так, как оно будет. Мистический коридор лесного знания, в который можно войти на птичьих лапках. Приходи наблюдать за лесной жизнью и пускать корни…

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