Сенсорный мастер-класс «Лепка в темноте» — это творческая практика, где в полной темноте ты создашь несколько предметов из глины — без зрительного контроля и без страха «ошибиться». Здесь «убирают» зрение — и мир перестаёт быть привычным: • Отключается перфекционизм • Обостряется интуиция и тактильность • Нет «красиво/некрасиво», есть только честная форма Творчество становится смелым, живым и очень личным. • Тем, кто давно хотел попробовать творить, но боялся • Парам — чтобы почувствовать друг друга глубже • Тем, кто ищет новые впечатления Как проходит мероприятие? 1,5 часа в полной темноте — в камерном формате и бережной атмосфере. Ты работаешь самостоятельно и в парах, шаг за шагом следуя голосовым инструкциям. Созданные объекты остаются в пространстве: мастер-класс ориентирован на процесс и ощущения. Важно: не употреблять алкоголь в день мероприятия. Во время сессии не пользоваться телефоном.