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Про событие
Уютный и тёплый предновогодний вечер, на котором под бокальчик глинтвейна и с мандаринами в компании пряников ты сможешь слепить из глины вещь, которая будет согревать тебя в новом году. Будут провожать старый год и отпускать его, ставить цели и делиться добром. Не будут торопиться, думать о работе и печалиться о том, что ушло. Посиделки пройдут 27 и 28 декабря с 19:30 до 21:00.
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