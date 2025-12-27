Уютный и тёплый предновогодний вечер, на котором под бокальчик глинтвейна и с мандаринами в компании пряников ты сможешь слепить из глины вещь, которая будет согревать тебя в новом году. Будут провожать старый год и отпускать его, ставить цели и делиться добром. Не будут торопиться, думать о работе и печалиться о том, что ушло. Посиделки пройдут 27 и 28 декабря с 19:30 до 21:00.