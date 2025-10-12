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Леонардо да Винчи: мифы и реальность

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

1990₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Лекция с шампанским в особняке Милютина под живую скрипичную музыку. Леонардо Да Винчи — гений своей эпохи, эпохи в которой наука и волшебство считались вещами одного порядка. Без преувеличения его можно назвать лицом эпохи Возрождения, существенно опередившим свое время и оставившем после огромное наследие. Поговоришь о: — Универсализме гения Леонардо да Винчи — Истории создания «Тайной вечери» — Влиянии творчества мастера на мировую культуру — Развенчаешь мифы вокруг фигуры Леонардо Проведёт лекцию искусствовед, культуролог, автор статей по средневековой культуре и эпохе Возрождения Вячеслав Булгаров. В стоимость билета входит приветственный бокал шампанского.

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