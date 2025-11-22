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Ленгранстакан

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

от 3600₽ до 17000₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Тебя ожидают более 80! винокуров со всей страны — джины, виски, бурбоны, шампанское из листьев черной смородины, вишневые ратафии, клубничные ксю-ксю, копченые груши, вина, сидры и многое другое. По сложившейся традиции, каждый гость на входе получает граненный стакан, который будет наполнен напитками-фаворитами. В программе мероприятия: — 7 часов безграничной дегустации, более 80 мастеров-винокуров со всей страны; — Тысячи напитков и гастрономических изысков — домашние колбасы, сыры, алкогольные конфеты и десерты; — Выступление музыкантов, ремесленная ярмарка, самогонная барахолка, розыгрыши призов, позитивное общение и новые знакомства.

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