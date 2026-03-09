ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Лекция «Введение в судебную медицину»

Гостиница «Октябрьская», Лиговский проспект, 10/118

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2500₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Ты узнаешь, что такое судебно-медицинская экспертиза, а так же историю её развития от Рюриковичей до Пирогова. Принципы работы и взаимодействия с правоохранительными органами, структура работы, инструменты, задачи, решаемые судебно-медицинским экспертом. Разнообразие секционных, казуистических случаев, показывающих разносторонний характер экспертных задач. Лекцию ведёт Решетун Алексей, врач судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории, автор научно-популярных книг «Вскрытие покажет», «Между жизнями», «Как не умереть молодым», победитель в литературном конкурсе среди медицинских работников «Здравомыслие-2020» Минздрава России.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста