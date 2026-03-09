Ты узнаешь, что такое судебно-медицинская экспертиза, а так же историю её развития от Рюриковичей до Пирогова. Принципы работы и взаимодействия с правоохранительными органами, структура работы, инструменты, задачи, решаемые судебно-медицинским экспертом. Разнообразие секционных, казуистических случаев, показывающих разносторонний характер экспертных задач. Лекцию ведёт Решетун Алексей, врач судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории, автор научно-популярных книг «Вскрытие покажет», «Между жизнями», «Как не умереть молодым», победитель в литературном конкурсе среди медицинских работников «Здравомыслие-2020» Минздрава России.