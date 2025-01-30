В новом клубе в Виленском пройдёт встреча, посвященная взаимодействию архитектуры с историей и наследием. Главной темой станет работа с временными структурами и историческими объектами, которые стали частью проектов архитектурного бюро Ludi Architects. Спикер мероприятия — Любовь Леонтьева, архитектор, генеральный директор Ludi Architects и со-основательница дизайн-галереи ТЕТА. Меню: Канапе груша-парма Брускетта с пате Тартар из тунца Скарпетта мисто Ассорти капкейков Ассорти конфет ручной работы Игристое Чай/кофе