[солдаут] Временное и вечное: архитектура в диалоге с историей
Виленский пер., 15
Начало:
Завершение:
4500₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
В новом клубе в Виленском пройдёт встреча, посвященная взаимодействию архитектуры с историей и наследием. Главной темой станет работа с временными структурами и историческими объектами, которые стали частью проектов архитектурного бюро Ludi Architects. Спикер мероприятия — Любовь Леонтьева, архитектор, генеральный директор Ludi Architects и со-основательница дизайн-галереи ТЕТА. Меню: Канапе груша-парма Брускетта с пате Тартар из тунца Скарпетта мисто Ассорти капкейков Ассорти конфет ручной работы Игристое Чай/кофе
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи