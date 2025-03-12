На лекции от историка Артёма Фуганова узнаешь: - Почему змеи занимают особое место в человеческой культуре, начиная с палеолита и заканчивая современностью? - Кто такие пернатый змей Мезоамерики и китайский дракон? - Что вы знаете о божественных индийских Наги и христианских воплощениях дьявола? - Какой символизм у Змея Горыныча и о чём рассказывают ожившие древние культы? - Откуда взялся посох Асклепия - символ медицины? Вход свободный.