Лекция в баре «Змеиный культ в истории»
Лиговский проспект 74
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Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
На лекции от историка Артёма Фуганова узнаешь: - Почему змеи занимают особое место в человеческой культуре, начиная с палеолита и заканчивая современностью? - Кто такие пернатый змей Мезоамерики и китайский дракон? - Что вы знаете о божественных индийских Наги и христианских воплощениях дьявола? - Какой символизм у Змея Горыныча и о чём рассказывают ожившие древние культы? - Откуда взялся посох Асклепия - символ медицины? Вход свободный.
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