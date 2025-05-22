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Лекция: «Тайны стратосферы — у порога космоса»

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Есть одно почти не исследованное место гораздо ближе к нам, чем Луна, Марс и даже околоземная орбита МКС. Это место – стратосфера. Там побывало всего несколько человек – меньше, чем на Луне или на дне Марианской впадины. Условия там – очень близкие к космическим. Виды – практически как с борта орбитальной станции. Стратосфера – это отличная «площадка» для испытания космической техники перед отправкой её в «настоящий» космос. Что же делает стратосферу столь уникальной? Как её исследуют? Почему туда уже скоро будут летать туристы? И что такое «псевдоспутник»? Обо всём этом ты узнаешь на лекции Дмитрия Олиферовича, популяризатора космонавтики, члена Федерации космонавтики России, директора по маркетингу аэрокосмической компании «Стратонавтика"».

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