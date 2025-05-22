Есть одно почти не исследованное место гораздо ближе к нам, чем Луна, Марс и даже околоземная орбита МКС. Это место – стратосфера. Там побывало всего несколько человек – меньше, чем на Луне или на дне Марианской впадины. Условия там – очень близкие к космическим. Виды – практически как с борта орбитальной станции. Стратосфера – это отличная «площадка» для испытания космической техники перед отправкой её в «настоящий» космос. Что же делает стратосферу столь уникальной? Как её исследуют? Почему туда уже скоро будут летать туристы? И что такое «псевдоспутник»? Обо всём этом ты узнаешь на лекции Дмитрия Олиферовича, популяризатора космонавтики, члена Федерации космонавтики России, директора по маркетингу аэрокосмической компании «Стратонавтика"».