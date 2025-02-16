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Лекция с игристым от психолога

Казанская улица, 7

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Ты сможешь разобрать самые актуальные и сложные вопросы про отношения: - Что такое здоровые отношения и как их построить? - Кризисы в паре. Трудности и решения. - Почему люди изменяют и нужно ли это прощать? - Где сейчас найти партнера? И работают ли сайты знакомств? - Какие есть этапы и модели отношений? - Как понять что тебе нужно? Лекция будет интересна всем, кто хочет разобраться в здоровых отношениях. Независимо от статуса, пола и возраста. Welcome drink входит в стоимость.

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