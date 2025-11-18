На лекции с ольфакторным сопровождением тебя ждёт знакомство с итальянским городом Амальфи – настолько древним, что дата его основания и происхождение имени теряются в веках, породив множество удивительных легенд и вызвав споры многих поколений историков. Девиз на городском гербе гласит: «Descendit ex patribus romanorum», что означает «Происходит от римских отцов». Этот город видел римлян, византийцев, лангобардов и норманнов. Он успел побывать как укреплённым военным лагерем, так и гордой морской республикой, спорившей с Генуей и Пизой за звание владычицы западного Средиземноморья. У него были все шансы превзойти своих соперников, но страшная ночь 24-25 ноября 1343 года разрушила и похоронила в море значительную часть города, унеся в пучину все надежды на дальнейшее процветание. Ситуация изменилась только в XIX веке, когда Жозеф Бонапарт, король Неаполя и старший брат Наполеона, поражённый красотой Амальфийского побережья, отдал приказ построить дорогу, которая соединила бы Амальфи со столицей королевства и сделала бы эти удивительные по красоте места более доступными. Но настоящее возрождение начнётся только на рубеже XX века, а экономический бум 60-х годов поспособствует превращению города в излюбленное место отдыха богемы; уникальные виды побережья станут одной из ярких визитных карточек Италии. Об удивительных историях, связанных с Амальфи, расскажет Анна Карлова, кандидат филологических наук, основатель и преподаватель онлайн-школы итальянского языка Italianissima. Ольфакторное сопровождение обеспечит школа парфюмерии «Я творю». Участие бесплатное, но требуется регистрация.