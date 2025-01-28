Лекция психолога «Как управлять привычками?»
Литейный пр., 19
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Привычки — это основа всего того, что с нами происходит. Привычки — то, что формирует каждый наш день. Привычки — наши помощники в достижении больших и глобальных целей. Эти маленькие и порой незаметные действия помогают нам изо дня в день делать важные вещи, поддерживать состояние и здоровье, работать и заниматься хобби, и многое другое. Вопросы, которые будут на лекции: - Привычки и правда важны или это просто тренд? - Как формируются привычки? И как управлять этим процессом? Что может мешать? - Как перестать следовать вредным привычкам и заменить их на полезные? - Как привычки помогают нам в достижении желаемого? - Как привычки формируют наше состояние и личность? Лекция будет интересна всем, кто в новом году хочет достигать желаемого через привычки. Встречу проведет психолог Елизавета Сергачева, ведущая телеграм-канала «Лиза говорит о психологии»: https://t.me/es_psycholog
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