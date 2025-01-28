ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Лекция психолога «Как управлять привычками?»

Открытая Гостиная
Литейный пр., 19

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Привычки — это основа всего того, что с нами происходит. Привычки — то, что формирует каждый наш день. Привычки — наши помощники в достижении больших и глобальных целей. Эти маленькие и порой незаметные действия помогают нам изо дня в день делать важные вещи, поддерживать состояние и здоровье, работать и заниматься хобби, и многое другое. Вопросы, которые будут на лекции: - Привычки и правда важны или это просто тренд? - Как формируются привычки? И как управлять этим процессом? Что может мешать? - Как перестать следовать вредным привычкам и заменить их на полезные? - Как привычки помогают нам в достижении желаемого? - Как привычки формируют наше состояние и личность? Лекция будет интересна всем, кто в новом году хочет достигать желаемого через привычки. Встречу проведет психолог Елизавета Сергачева, ведущая телеграм-канала «Лиза говорит о психологии»: https://t.me/es_psycholog

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста