Киноклуб «gaze» прочитает лекцию: «Каким бывает gaze (взгляд)?», после посмотришь фильм Софии Копполы «Роковое искушение» 2017 года. Девушки расскажут про концепцию Лоры Малвы, деколониальность, интерсекциональность и непотизм в обществе. Тайминг лекции 40 минут.