Лекция + просмотр фильма «Роковое искушение»
Esc, 9-я линия Васильевского острова, 2
Начало:
Завершение:
580₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Киноклуб «gaze» прочитает лекцию: «Каким бывает gaze (взгляд)?», после посмотришь фильм Софии Копполы «Роковое искушение» 2017 года. Девушки расскажут про концепцию Лоры Малвы, деколониальность, интерсекциональность и непотизм в обществе. Тайминг лекции 40 минут.
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