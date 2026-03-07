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Лекция + просмотр фильма «Роковое искушение»

Esc, 9-я линия Васильевского острова, 2

Начало:

Завершение:

580₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Киноклуб «gaze» прочитает лекцию: «Каким бывает gaze (взгляд)?», после посмотришь фильм Софии Копполы «Роковое искушение» 2017 года. Девушки расскажут про концепцию Лоры Малвы, деколониальность, интерсекциональность и непотизм в обществе. Тайминг лекции 40 минут.

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