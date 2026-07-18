История о музыкантах, чья любовь и искусство переплетаются с горьким осознанием того, что счастье мимолетно, а подлинная радость рождается только из принятия неизбежных потерь и творческого преодоления хаоса. *Фильм представит кинокритик, автор текстов о кино и киноблогер Анна Логинова. Шведский язык, русские субтитры.