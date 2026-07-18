Лекция + показ «К радости»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1010₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
История о музыкантах, чья любовь и искусство переплетаются с горьким осознанием того, что счастье мимолетно, а подлинная радость рождается только из принятия неизбежных потерь и творческого преодоления хаоса. *Фильм представит кинокритик, автор текстов о кино и киноблогер Анна Логинова. Шведский язык, русские субтитры.
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