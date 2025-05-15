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[отменено] Лекция «По ту сторону экрана: фильмы про космос, которые создали или изменили нашу реальность»

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Какое кино о космосе самое влиятельное? Может быть «2001: Космическая Одиссея» или «Интерстеллар»? Конечно, эти картины изменили общее представление о космосе и повлияли на развитие кинематографа. Но, оказывается, существуют фильмы, которые не только рассказали зрителю интересную космическую историю, но и напрямую повлияли на течение каких-то реальных событий! Они не изобразили или предсказали будущее, а сами же его создали. Например, всеми любимый обратный отсчёт, оказывается, был придуман в фильме о покорении Луны. Неуспешный в прокате космический фильм спас трёх настоящих астронавтов и даже повлиял на успех проекта «Союз-Аполлон». Об этом и поговорят на лекции Владимира Бабина — популяризатора астрономии, автора YouTube-канала «Уютный Опенспейс». Всех слушателей лекции о космических фильмах ждет приятный сюрприз от Планетария 1!

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