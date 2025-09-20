Лекция о жанре. Нойз. Нойз-рок + c.w.cult x wtn (live)
лекторий'порт (Студия 42), Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Кино
Необычное
Про событие
Цикл «Энциклопедия андеграунда» — коллективное прослушивание лекций, альбомов / просмотр кино, инсталляций и перфомансов, влияющих на культуру, с последующим обсуждением. Новый сезон открывает первая лекция об актуальной музыке — на этот раз в жанрах нойз / нойз-рок и сопутствующим лайвом. Леонид Кравченко (aka WTN) — музыкальный обозреватель, автор телеграм-канала о странной музыке What's That Noise?, сооснователь проекта Tapehood, занимающегося популяризацией кассетной культуры. Дуэт c.w.cult x wtn играет импровизационные лайвы с использованием аналоговых синтезаторов, перкуссионных битов и найденных звуков. Творчество проекта сочетает элементы шумовой, индустриальной, конкретной и пост-клубной музыки. Участники фестивалей Gamma, Градиент и Ландшафт. После лекции проект выступит со специальным нойз-сетом.
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