Цикл «Энциклопедия андеграунда» — коллективное прослушивание лекций, альбомов / просмотр кино, инсталляций и перфомансов, влияющих на культуру, с последующим обсуждением. Новый сезон открывает первая лекция об актуальной музыке — на этот раз в жанрах нойз / нойз-рок и сопутствующим лайвом. Леонид Кравченко (aka WTN) — музыкальный обозреватель, автор телеграм-канала о странной музыке What's That Noise?, сооснователь проекта Tapehood, занимающегося популяризацией кассетной культуры. Дуэт c.w.cult x wtn играет импровизационные лайвы с использованием аналоговых синтезаторов, перкуссионных битов и найденных звуков. Творчество проекта сочетает элементы шумовой, индустриальной, конкретной и пост-клубной музыки. Участники фестивалей Gamma, Градиент и Ландшафт. После лекции проект выступит со специальным нойз-сетом.