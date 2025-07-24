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Лекция о времени «Все течёт»

Новый Акрополь, улица Писарева, 4

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

На лекции ты увидишь, как наука, философия и мифы предлагают свои теории, тайны и возможные ответы. Однако эта встреча — не просто пересказ теорий. Что такое время? Кажется, время сопровождает нас всю жизнь: часы тикают, календари листаются, дни сменяют ночи. Что стоит за этим вечным спутником? Разговор о времени — это всегда разговор о ракурсе. Каждая эпоха, каждая культура, каждая дисциплина предлагает свой уникальный взгляд на это понятие. Встретишься, чтобы совершить совместное путешествие по разным представлениям о времени, сопоставить их и понять, как его восприятие формирует нас, наш мир и отношение к нему. Лектор — Михаил Свинцов Преподаватель высшей математики в университете, имеет научные публикации в рецензируемых журналах в области физики и математики. В философской школе «Новый Акрополь» читает лекции и проводит семинары, а также участвует в различных добровольческих мероприятиях.

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